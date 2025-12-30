Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Apple TV+ prezentuje zwiastun 3. sezonu serialu "Terapia bez trzymanki" 0

Apple TV+ udostępniło oficjalny zwiastun trzeciego sezonu nagradzanego i nominowanego do Emmy serialu komediowego Terapia bez trzymanki, stworzonego przez Billa Lawrence’a, Bretta Goldsteina oraz Jasona Segela.

Wczytywanie...

W obsadzie ponownie zobaczymy Jasona Segela oraz (Harrisona Forda) Jessica WilliamsHarrison Ford (o7747), a także Christę Miller, Jessicę Williams, Luke'a Tenniego, Michaela Uriego, Lukitę Maxwell i Teda McGinleya. Wśród gościnnych występów w trzecim sezonie znaleźli się m.in. Brett Goldstein, Damon Wayans Jr., Wendie Malick, Cobie Smulders, a także nowe gwiazdy, czyli Jeff Daniels oraz Michael J. Fox.

Terapia bez trzymanki opowiada historię pogrążonego w żałobie terapeuty (Segel), który zaczyna łamać zawodowe zasady i mówić pacjentom dokładnie to, co myśli. Ignorując etykę i szkolenie, nieświadomie wywołuje lawinę zmian — zarówno w życiu swoich klientów, jak i we własnym.

Globalna premiera nowej serii odbędzie się 28 stycznia na platformie Apple TV+. Trzeci sezon zadebiutuje godzinnym odcinkiem otwierającym, po czym kolejne epizody będą publikowane co tydzień, w każdą środę, aż do 8 kwietnia 2026 roku.

Oto zwiastun:

Źrodło: Apple TV+