"Ocean's 14" coraz bliżej! Zdjęcia planowane na październik 2026 z oryginalną obsadą!

Projekt "Ocean’s 14" nabiera realnych kształtów. Jak ujawnił George Clooney w rozmowie z "Variety", trwają już poszukiwania lokacji, a rozpoczęcie zdjęć zaplanowano na październik 2026 roku. Tym samym potwierdzono, że kolejna odsłona popularnej serii faktycznie powstanie.

George Clooney zdradził również, że fabularną inspiracją dla filmu będzie komedia W starym, dobrym stylu z 1979 roku w reżyserii Martina Bresta, opowiadająca o starzejących się rabusiach banków, którzy muszą zmierzyć się z ograniczeniami wieku. Ten motyw ma stanowić punkt wyjścia dla "Ocean’s 14".

Jest w tym coś pociągającego – jesteśmy za starzy, aby robić to, co kiedyś, ale wciąż wystarczająco sprytni, aby wiedzieć, jak ujść z czymś na sucho. Bohaterowie coś stracili, więc muszą znaleźć sposób, aby obejść własne ograniczenia.

powiedział Clooney

Aktor potwierdził także powrót kluczowych gwiazd serii. W "Ocean’s 14" mają wystąpić również Brad Pitt, Matt Damon, Julia Roberts, Andy Garcia oraz Don Cheadle. Na ten moment nie wiadomo, czy do obsady dołączą również Elliot Gould, Scott Caan, Casey Affleck czy Qin Shaobo, którzy regularnie pojawiali się w poprzednich częściach cyklu.

Co ciekawe Steven Soderbergh, który stanął za kamerą trzech pierwszych filmów, konsekwentnie deklaruje brak zainteresowania powrotem do serii, twierdząc, że powiedział już w niej wszystko, co miał do powiedzenia. Od kilku miesięcy krążą natomiast pogłoski, że rozmowy w sprawie reżyserii prowadzi David Leitch.

Warto dodać, że równolegle rozwijany jest także prequel serii. Film w reżyserii Lee Isaaca Chunga ma rozpocząć zdjęcia w przyszłym roku. Akcja zostanie osadzona w latach 60., a główne role zagrają Margot Robbie i Bradley Cooper, wcielając się w rodziców Danny’ego Oceana, czyli postaci, którą w głównej serii gra Clooney.

Źrodło: Variety