Budżet "Digger" w reżyserii Iñárritu przekracza 125 mln dolarów! 0

Digger, czyli oryginalna czarna komedia w reżyserii Alejandro Gonzáleza Iñárritu z Tomem Cruise’em w roli głównej, zapowiada się na jeden z najdroższych autorskich projektów nadchodzących lat.

Film trafi do kin w październiku 2026 roku, a jego budżet, według informacji Warner Bros. przekazanych Mattowi Belloniemu z "Puck", wynosi co najmniej 125 mln dolarów. Sam Belloni podchodzi do tej kwoty z rezerwą, sugerując, że ostateczny koszt produkcji może być jeszcze wyższy.

Dla studia to kolejny wysokobudżetowy, reżyserski projekt, który podobnie jak tegoroczna Jedna bitwa po drugiej, będzie musiał liczyć na bardzo dobre recenzje oraz realne zainteresowanie Akademii, aby w pełni uzasadnić swoją skalę finansową.

Szczegóły fabuły filmu Digger pozostają na razie tajemnicą. Wiadomo jednak, że Tom Cruise wystąpi w filmie w charakteryzacji z użyciem protez, co już teraz podsyca spekulacje na temat nietypowej roli aktora. Sam Iñárritu zapowiada projekt jako "nowy rodzaj filmu" i deklaruje, że Cruise zaskoczy świat swoją kreacją.

Digger wpisuje się w coraz odważniejszą strategię Warner Bros., realizowaną przez szefów studia Mike’a De Lucę i Pam Abdy, którzy konsekwentnie zatwierdzają kosztowne, autorskie filmy uznanych twórców.

Film zadebiutuje w kinach 2 października 2026 roku.

Źrodło: Puck