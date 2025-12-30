"Tron: Ares" już za parę dni trafi na Disney+ 0

Platforma Disney+ poinformowała, że w pierwszej połowie stycznia film Tron: Ares z Jaredem Leto w roli głównej trafi do streamingu. Jego dokładna data premiery to 7 stycznia 2026 roku.

Najnowszy rozdział serii Tron miał premierę w kinach 10 października 2025 roku. Do tej pory ten film akcji z dużą dozą science fiction zarobił globalnie 142,2 miliona dolarów.

Wyreżyserowany przez Joachima Rønninga i nakręcony wedle scenariusza Jesse Wigutowa, Tron: Ares skupia się na zaawansowanym wojskowym programie AI o imieniu Ares (w tej roli Jared Leto), który zostaje wysłany z Gridu do rzeczywistego świata na niebezpieczną misję, co prowadzi do pierwszego starcia istot AI z ludzkością.

Greta Lee, Evan Peters, Hasan Minhaj, Jodie Turner-Smith, Arturo Castro, Cameron Monaghan i Gillian Anderson również występują w filmie wraz z oryginalną gwiazdą Tronu, Jefferym Bridgesem.

Tron: Ares dołączy do Tronu z 1982 roku oraz Tron: Dziedzictwo z 2010 roku, które są już dostępne na platformie streamingowej.

