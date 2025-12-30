Powrót do przeszłości w zapowiedzi finałowego odcinka "Stranger Things" 0

Netflix ujawnił zwiastun nadchodzącego finału piątego sezonu serialu Stranger Things. Odcinek ten nie tylko kończy wspomniany sezon, ale i wieńczy cała historię zapoczątkowaną w 2016 roku. Jego premiera w Sylwestra.

Wczytywanie... kadr z serialu "Stranger Things"

Jesień 1987 roku. Hawkins zostaje naznaczone przez otwarcie Szczelin, a naszych bohaterów łączy jeden cel: odnaleźć i zabić Vecnę. Ale on zniknął — jego miejsce pobytu i plany nieznane. Komplikując ich misję, rząd wprowadził kwarantannę wojskową i zintensyfikował polowanie na Jedenastkę, zmuszając ją do ukrywania się. W miarę jak zbliża się rocznica zaginięcia Willa, pojawia się też ciężki, znajomy lęk. Ostatnia bitwa nadchodzi — a wraz z nią ciemność potężniejsza i bardziej śmiercionośna niż wszystko, z czym się mierzono się wcześniej. By zakończyć ten koszmar, będą potrzebować, by wszyscy — cała drużyna — stanęli razem, jeszcze raz, ostatni raz – głosi oficjalny opis 5. sezonu.

Wideo ukazuje trudną podróż Eleven i jej ekipy przez pięć sezonów, oferując fanom krótkie podsumowanie najważniejszych momentów serialu. Zawiera także przedsmak finałowej walki zespołu z Vecną, gdy złoczyńca realizuje swój ostateczny plan przejęcia władzy nad światem.

Ostatni odcinek serii trwać ma 128 minut.

Źrodło: Netflix