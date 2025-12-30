Jason Momoa i Dave Bautista na zdjęciach z "The Wrecking Crew" 0

W sieci pojawiły się dwie nowe fotografie ukazujące Jasona Momoę i Dave'a Bautistę występujących w nadchodzącej komedii akcji The Wrecking Crew.

Zaprezentowane zdjęcia rozpoczynają promocyjną kampanię filmu, który na platformie Amazon Prime Video zadebiutuje 28 stycznia 2026 roku. Produkcja nie trafi niestety do kin. Udostępniając zdjęcia, streamer zasugerował ton filmu wiadomością: Dwóch braci, Hawaje i mnóstwo zniszczeń po drodze.

Obaj aktorzy stoją na tle gór i oceanu i pogrążeni są w myślach. Zdjęcia te szybko wywołały silną reakcję w mediach społecznościowych, a fani podzielili się ekscytacją i oczekiwaniem na film. Momoa i Bautista w jednym projekcie to długo wyczekiwana przez fanów obu panów współpraca.

The Wrecking Crew to film wyreżyserowany przez Ángela Manuela Soto, a skupia się na Jonnym i Jamesie, skłóconych przyrodnich braciach granych przez Momoę i Bautistę. Są oni zmuszeni do ponownego kontaktu po tajemniczej śmierci ich ojca. Gdy bracia zagłębiają się coraz głębiej w nierozwiązane problemy rodzinne okazuje się, że za wszystkim stoi większy spisek. Akcja filmu rozgrywa się na Hawajach.

Obok Momoi i Bautisty, w obsadzie znaleźli się także Claes Bang, Temuera Morrison, Jacob Batalon, Frankie Adams, Miyavi, Stephen Root i Morena Baccarin. Scenariusz napisał Jonathan Tropper.

Źrodło: Twitter