Joseph Kosinski zapowiada swój film o UFO jako "science fact", a nie "science fiction"

Po serii komercyjnych i artystycznych sukcesów takich, jak Top Gun: Maverick oraz F1: Film, Joseph Kosinski znajduje się dziś w pozycji twórcy, który może pozwolić sobie na pełną swobodę wyboru projektów. Reżyser faktycznie korzysta z tego statusu, przygotowując równolegle dwa duże przedsięwzięcia – reboot Policjantów z Miami dla Universal Pictures oraz niezatytułowany jeszcze film o UFO, skupiony na rządowych sygnalistach.

W rozmowie z dziennikarzem "Deadline" Kosinski potwierdził, że rozmawiał niedawno z Michaelem Mannem na temat nowej wersji Policjantów z Miami. Mann był twórcą oryginalnego serialu telewizyjnego oraz reżyserem kinowego filmu z 2006 roku z Colinem Farrellem i Jamiem Foxxem. Kosinski wyraził nadzieję, że legendarny filmowiec w jakiejś formie zaangażuje się w projekt.

Znacznie większe zainteresowanie wzbudza jednak jego drugi planowany film, czyli produkcja o UFO, którą reżyser konsekwentnie odcina od etykiety science fiction. Kosinski podkreśla, że nie interesuje go spekulacyjna fantastyka, lecz historie zakorzenione w faktach, które dopiero zaczynają przebijać się do publicznej świadomości.

Projekt określany jest w materiałach prezentacyjnych, jako "ujawnieniowa wersja Wszystkich ludzi prezydenta" i ma opowiadać prawdziwą historię dwóch pracowników aparatu bezpieczeństwa narodowego, którzy odkrywają istnienie tajnego programu zajmującego się odzyskiwaniem i inżynierią wsteczną rozbitych obiektów UAP. Kluczowym elementem koncepcji ma być autentyczność, bo to właśnie na nią Kosinski kładzie szczególny nacisk w rozmowach ze studiami.

Konsultantem przy filmie jest David Grusch, były oficer Sił Powietrznych USA i jeden z najbardziej znanych sygnalistów w sprawach UFO. W 2023 roku Grusch zeznawał przed Kongresem, twierdząc, że amerykański rząd od lat bada obce statki i biologiczne szczątki, jednocześnie ukrywając te informacje przed opinią publiczną.

Kosinski pozostaje również nieformalnie związany z Top Gun 3 w Paramount Pictures, choć harmonogram produkcji trzeciej części nie został jeszcze ustalony. Najbliższym projektem reżysera ma być Miami Vice, którego zdjęcia planowane są na 2026 rok. Film o UFO ma powstać krótko po nim.

Źrodło: Deadline