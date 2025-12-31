Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Nie żyje amerykański aktor Isiah Whitlock Jr. - był gwiazdą kultowego serialu "Prawo ulicy" 0

Isiah Whitlock Jr., ceniony aktor charakterystyczny znany szerokiej publiczności przede wszystkim z roli senatora Claya Davisa w serialu HBO Prawo ulicy, zmarł w wieku 71 lat. Dzisiaj potwierdzono informację o jego śmierci.

Wczytywanie...

Whitlock przeszedł do historii telewizji dzięki kreacji skorumpowanego polityka w Prawa ulicy. Jego charakterystyczna maniera aktorska oraz ikoniczna kwestia "Sheeeeeit" uczyniły Claya Davisa jedną z najbardziej zapamiętanych postaci serialu i trwałym elementem popkultury.

Poza The Wire Whitlock Jr. występował m.in. w serialach Figurantka i Your Honor. Regularnie współpracował ze Spike’em Lee, pojawiając się w takich filmach jak 25. godzina, Ona mnie nienawidzi, Gra o honor, BlacKkKlansman oraz Pięciu braci. Jego filmografia obejmuje także role w takich produkcjach, jak Chłopcy z ferajny, Hiszpański więzień, Wizyta u April, 1408, Cedar Rapids, O wszystko zadbam oraz Z dystansu.

Isiah Whitlock Jr. był aktorem o wyjątkowej umiejętności łączenia dramatyzmu z humorem i intensywności z naturalną charyzmą. Przez lata pozostawał niedocenianym aktorem charakterystycznym, choć jedna ikoniczna rola zapewniła mu trwałe miejsce w historii telewizji i kultury popularnej.

Źrodło: Deadline