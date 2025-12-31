Nayanthara jako Ganga na nowym plakacie filmu "Toxic" 0

W sieci pojawił się nowy plakat promujący indyjski film akcji Toxic za kamerą, którego stoi Geethu Mohandas. Grafika daje Nam pierwsze spojrzenie na Nayantharę wcielającą się w Gangę.

Plakat umieszcza Nayantharę przed ozdobnym wejściem do kasyna, z bronią w ręku. Od jej postaci bije wielka moc. Kobieta wkracza w luksusowe środowisko, a stawka jest wysoka. To wszelkie informacje jakie wiemy na temat fabuły produkcji. Jej oficjalny opis nie został jak na razie ujawniony.

Napisany przez Yash i Mohandas, Toxic wyznacza nowe standardy jako pierwszy duży indyjski film zaprojektowany, napisany i nakręcony jednocześnie w języku kannada i angielskim. Obsadę uzupełniają Kiara Advani jako Nadia, Huma Qureshi jako Elizabeth oraz Yash, Darrell D'Silva, Alshay Oberoi i Natalie Burn.

Kinowa premiera filmu wyznaczona jest na 19 marca 2026 roku. Czy obraz ten trafi do polskich kin? Tego na razie nie wiemy.

Źrodło: Variety