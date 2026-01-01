Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Lionsgate i Universal ogłaszają 2026 rokiem Króla Popu! 0

Lionsgate oraz Universal Pictures zaprezentowały nowy spot telewizyjny filmu Michael, wysokobudżetowej biografii Michaela Jacksona, reżyserowanej przez Antoine’a Fuquę.

Materiał promocyjny, opatrzony hasłem "The Year of Michael", składa się głównie z ujęć znanych z wcześniejszego teasera, wzbogaconych o kilka nowych scen. Studio opisuje film jako kinowy portret życia i dziedzictwa jednego z najbardziej wpływowych artystów w historii muzyki.

Michael ma wykraczać poza klasyczną biografię muzyczną. Produkcja śledzi drogę Jacksona od momentu odkrycia jego wyjątkowego talentu jako lidera Jackson 5, aż po narodziny wizjonera, którego artystyczna ambicja napędzała bezkompromisowe dążenie do zostania największym showmanem świata. Film skupia się zarówno na życiu prywatnym artysty, jak i na wybranych, ikonicznych występach z początków jego solowej kariery.

W tytułową rolę wciela się Jaafar Jackson, siostrzeniec Michaela Jacksona. W obsadzie znaleźli się również m.in. Colman Domingo, Nia Long, Miles Teller, Laura Harrier, Kat Graham, Larenz Tate oraz Derek Luke. Scenariusz napisał John Logan.

Kinowa premiera filmu Michael zaplanowana jest na 24 kwietnia 2026 roku.

Źrodło: Universal Pictures