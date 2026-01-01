Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Zwierzogród 2" ustanawia historyczny rekord Walta Disneya 0

Animacja Zwierzogród 2 oficjalnie przechodzi do historii jako najbardziej dochodowy film w dziejach Walt Disney Animation Studios. Globalne wpływy z box office’u osiągnęły poziom 1,46 mld dolarów, co pozwoliło tytułowi wyprzedzić dotychczasowego lidera, czyli Krainę lodu II, która zakończyła kinową dystrybucję w 2019 roku z wynikiem 1,45 mld dolarów.

Na rynku amerykańskim film zarobił 333 mln dolarów, natomiast 1,13 mld dolarów pochodzi z rynków międzynarodowych. Kluczową rolę odegrały Chiny, odpowiadające za ponad połowę zagranicznych wpływów. W piąty weekend wyświetlania, przypadający na okres świąteczny, produkcja zanotowała wyraźny wzrost frekwencji, dokładając kolejne 87,9 mln dolarów do globalnego wyniku.

Animacja Zwierzogród 2 osiągnęła pułap 1 miliarda dolarów w zaledwie 17 dni, ustanawiając tym samym rekord jako najszybciej zarabiający miliard film z kategorią wiekową PG. To również jeden z zaledwie trzech filmów, które przekroczyły w tym roku granicę 1 mld dolarów globalnie. Pozostałe dwa tytuły to aktorski remake Lilo i Stich z wynikiem 1,03 mld dolarów oraz chińska animacja Ne Zha 2. W krainie potworów, która może pochwalić się imponującymi wpływami na poziomie 2,2 mld dolarów.

Szczególnie istotny jest sukces filmu na rynku chińskim, gdzie „Zwierzogród 2 stał się najbardziej dochodową hollywoodzką produkcją ostatnich lat. Dla porównania, Avatar: Ogień i popiół po niemal dwóch tygodniach obecności w chińskich kinach zbliża się dopiero do poziomu 100 mln dolarów.

Źrodło: Variety