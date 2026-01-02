Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Wonder Man" z pełnym zwiastunem. Meta-komedia Marvela coraz bliżej! 0

Marvel Studios opublikowało pełnometrażowy zwiastun serialu Wonder Man, czyli nadchodzącej produkcji oryginalnej, która łączy superbohaterską konwencję z meta-komediowym spojrzeniem na przemysł filmowy i telewizyjny.

Serial opisywany jest jako swoisty list miłosny do kina, aktorstwa i samego Hollywood. Głównym bohaterem jest aktor Simon Williams, grany przez Yahyę Abdul-Mateena II, który niespodziewanie zostaje wciągnięty w świat superbohaterów, zyskuje nadludzkie moce i przyjmuje tożsamość Wonder Mana.

Oś fabularna koncentruje się wokół zapowiedzianego w serialowym świecie współczesnego rebootu klasycznego serialu superbohaterskiego. Projekt ma wyreżyserować legendarny filmowiec Von Kovak (Zlatko Burić), który wraca z emerytury, aby stanąć za kamerą produkcji. Kulisy powstawania filmu oraz relacje w branży stają się jednym z kluczowych tematów serialu.

Do swojej roli powraca Sir Ben Kingsley jako Trevor Slattery, czyli postać znana z Iron Mana 3 i Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni. Slattery pełni funkcję nieformalnego mentora i przyjaciela Simona Williamsa, a obaj rywalizują o role w powstającym filmie.

W obsadzie znaleźli się również Demetrius Grosse jako brat Simona oraz Ed Harris, który wciela się w doświadczonego agenta aktorskiego Neala Saroyana. Za reżyserię poszczególnych odcinków odpowiadają Daniel Destin Cretton oraz Stella Meghie, natomiast funkcję głównego scenarzysty (showrunnera) pełni Andrew Guest.

Wszystkie osiem odcinków serialu Wonder Man trafi do serwisu streamingowego 27 stycznia. Poniżej zwiastun i plakat:

Źrodło: Marvel / Disney