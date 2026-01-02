Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Jeremy Allen White negocjuje rolę w "Peaked" od A24. Reżyseruje Molly Gordon 0

Jak informują źródła "Nexus Point News", Jeremy Allen White prowadzi rozmowy w sprawie dołączenia do obsady filmu "Peaked" produkowanego przez A24. Projekt współtworzy i reżyseruje Molly Gordon, prywatnie partnerka aktora, która również występuje w jednej z głównych ról.

Scenariusz do Peaked Molly Gordon napisała wspólnie z Allie Levitan. Film będzie drugim pełnometrażowym projektem reżyserskim Gordon i jednocześnie jej pierwszym realizowanym samodzielnie w tej roli. Fabuła skupia się na dwóch kobietach po dwudziestce – Bobby (Gordon) i Millie – które w czasach liceum należały do szkolnej elity, lecz dekadę później utknęły w życiowym impasie. Gdy nie otrzymują zaproszenia na 10-lecie matury, postanawiają nieproszonymi gośćmi wkroczyć na zjazd absolwentów.

Jeremy Allen White ma przed sobą wyjątkowo intensywny harmonogram. W najbliższym czasie zobaczymy go w produkcji A24 Enemies, gdzie występuje u boku Austina Butlera, a także w The Social Reckoning Aarona Sorkina oraz w Star Wars: The Mandalorian i Grogu. Aktor planuje również zdjęcia do filmu Painted Bride w reżyserii Jeremiaha Zagara.

Zdjęcia do Peaked mają rozpocząć się w styczniu.

