Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Reżyser "Anory" chce 100 dni wyłączności kinowej dla kolejnego filmu 0

Sean Baker, jeden z najgłośniejszych amerykańskich twórców kina niezależnego, zapowiada twarde stanowisko wobec dystrybutorów. Reżyser zamierza wymagać 100-dniowego, wyłącznego okna kinowego dla swojego następnego filmu, który według doniesień ma powstawać we współpracy z wytwórnią Neon.

Wczytywanie... "Anora"

W rozmowie cytowanej przez "Screen" Sean Baker podkreślił, że ponad trzy miesiące eksploatacji kinowej to obecnie uczciwy i rozsądny kompromis między interesami twórców a realiami rynku. Jego deklaracja jest rozwinięciem stanowiska, które reżyser artykułował już wcześniej, m.in. podczas gali DGA Awards. Odbierając nagrodę, Baker zaapelował do środowiska filmowego, aby twórcy wspólnie domagali się minimum 90 dni kinowej wyłączności, argumentując, że filmy powstają z myślą o dużym ekranie i zbiorowym doświadczeniu widowni.

Stanowisko Bakera wpisuje się w coraz głośniejszą krytykę obecnego modelu dystrybucji, w którym premiery kinowe bywają skracane do kilku tygodni, zanim tytuły trafiają na platformy streamingowe. Podobne opinie wyrażał ostatnio Quentin Tarantino, który wskazywał rok 2019 jako symboliczny moment końca tradycyjnego cyklu życia filmu kinowego.

Według Tarantino, po pandemii studia coraz częściej podporządkowują strategię premier szybkiemu monetyzowaniu treści w streamingu, kosztem długofalowej eksploatacji kinowej. Baker, podobnie jak inni twórcy związani z kinem autorskim, postrzega ten trend jako zagrożenie dla wartości filmu jako medium kulturowego, a nie wyłącznie produktu.

Deklaracja reżysera może mieć znaczenie nie tylko symboliczne. Jeśli Neon, znane z promowania kinowych premier i "długich nóg" box office, przystanie na warunki Bakera, może to wzmocnić pozycję twórców negocjujących bardziej tradycyjne modele dystrybucji w erze streamingu.

Źrodło: World of Reel