Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Laureatka Oscara Mikey Madison w mrocznej komedii od A24 0

Charlie Polinger, który zwrócił na siebie uwagę branży pełnometrażowym debiutem The Plague zaprezentowanym w Cannes, przygotowuje swój kolejny projekt.

The Masque of the Red Death (roboczo funkcjonujący również pod skróconym tytułem Red Death), który reżyseruje Charlie Polinger, powstanie dla studia A24, a zdjęcia mają ruszyć w lutym w Budapeszcie. Główną rolę zagra Mikey Madison, laureatka Oscara za rolę w filmie Anora.

W rozmowie z GoldDerby Polinger potwierdził, że znajduje się obecnie na etapie intensywnych przygotowań produkcyjnych. Film określa jako wysokoenergetyczną mroczną komedię, luźno inspirowaną opowiadaniem Edgara Allana Poe, choć znacząco odbiegającą od klasycznej adaptacji. Akcja zostanie osadzona w realiach średniowiecznych i w dużej mierze rozegra się w murach zamku, w którym arystokracja próbuje odizolować się od pustoszącej kraj zarazy.

Madison wcieli się w podwójną rolę bliźniaczek, rozdzielonych przez różnice klasowe w rozpadającym się systemie feudalnym. Według dostępnych informacji film ma łączyć elementy dramatu zemsty z wyraźnie dekadencką, groteskową tonacją – w tym wątki hedonizmu, nadużyć i moralnego rozkładu elit, funkcjonujących w cieniu epidemii.

Tymczasem The Plague wchodzi w ten piątek do szerszej dystrybucji i będzie wyświetlany w kolejnych kinach po wcześniejszych pokazach w Nowym Jorku i Los Angeles. Niestety na razie nie ma informacji o polskiej premierze tego filmu.

