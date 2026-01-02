Nowy film reżysera "Upiornych opowieści po zmroku" z tytułem i datą premiery 0

Kolejny horror Øvredala nosi tytuł Passenger. Film trafi do kin w Stanach Zjednoczonych 29 maja 2026 roku za pośrednictwem Paramount Pictures. Jego polska data premiery nie jest jeszcze znana.

Obrazu nie należy mylić z filmem Pasażerowie z 2016 roku z Chrisem Prattem i Jennifer Lawrence w rolach głównych oraz z filmem z 2008 roku zatytułowanym Ocaleni z Anne Hathaway i Patrickiem Wilsonem. Fabularne szczegóły projektu Øvredala znane są tylko pobieżnie. Obraz opowie o młodej parze, która jest świadkiem wypadku, w którym ginie kierowca. Niedługo po tym wydarzeniu są oni ścigani przez demonicznego prześladowcę, któremu nie można uciec i który wszędzie za Nimi podąża.

W Passenger występują Jacob Scipio, Lou Llobell oraz Melissa Leo.

Øvredal pracuje także nad kontynuacją Upiornych opowieści po zmroku, choć jeszcze nie wiadomo kiedy rozpoczną się zdjęcia do tego projektu. Zaangażowany jest także do filmowej adaptacji gry Bendy and the Ink Machine.

Źrodło: ComingSoon