"Avatar: Ogień i popiół" nie zarobi dwóch miliardów dolarów. Rodzą się pytania o przyszłość serii! 0

"Avatar: Ogień i popiół", czyli trzecia odsłona sagi Jamesa Camerona, przekroczyła właśnie 900 mln dolarów globalnych wpływów, umacniając swoją pozycję jako jeden z największych hitów kinowych roku. Ale czy to wystarczy?

Najnowsze prognozy branżowe sugerują, że film zakończy kinową eksploatację z wynikiem 1,5 – 1,8 mld dolarów, co może nie być wystarczające, aby bezwarunkowo uzasadnić realizację kolejnych części. Według raportu "The Hollywood Reporter", analitycy box office, bazując na ponad dwóch tygodniach danych, studzą nieco najbardziej optymistyczne oczekiwania. Dla porównania, po 14 dniach od premiery "Avatar: Ogień i popiół" osiągnął 266 mln dolarów w Ameryce Północnej oraz 935 mln dolarów globalnie. "Avatar: Istota wody" w analogicznym momencie mógł pochwalić się 358 mln dolarów na rynku krajowym i ponad miliardem dolarów wpływów międzynarodowych.

Skala ambicji Camerona pozostaje jednak niezmienna. Przy budżecie szacowanym na 400 mln dolarów, trzecia część potrzebuje długich i stabilnych nóg, aby utrzymać rentowność całej franczyzy. Dla kontekstu, pierwszy "Avatar" zakończył dystrybucję w 2009 roku z rekordowym wynikiem 2,9 mld dolarów, a sequel z 2022 roku dobił do 2,3 mld. Na tym tle prognozowane 1,5–1,8 mld dolarów wygląda solidnie, ale już nie historycznie.

Wynik nowego filmu wpisuje się jednocześnie w szerszy, pozytywny obraz rynku. Globalny box office w 2025 roku zamknął się kwotą 33,5 mld dolarów, co oznacza wzrost o 12% względem 2024 roku. Nawet po wyłączeniu Chin, gdzie lokalny megahit "Ne Zha 2" znacząco zawyżył statystyki, reszta świata zanotowała 8-procentowy wzrost. To sygnał, że kina wciąż odzyskują dawną siłę przyciągania, choć droga do wyników sprzed pandemii nadal pozostaje wyboista.

Źrodło: The Hollywood Reporter