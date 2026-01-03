Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Ród smoka" zakończy się na 4. sezonie 0

HBO oficjalnie potwierdziło, że "Ród smoka" dobiegnie końca wraz z czwartym sezonem. Informację przekazał showrunner Ryan Condal podczas występu w podcaście "Escape Hatch", rozwiewając tym samym wszelkie wątpliwości, które pojawiły się po finale drugiej serii w 2024 roku.

Ryan Condal ujawnił, że zdjęcia do trzeciego sezonu zakończyły się pod koniec października, a serial znajduje się obecnie na zaawansowanym etapie postprodukcji. Równocześnie rozpoczęto już prace scenariuszowe nad sezonem czwartym, który będzie finałowym rozdziałem historii rodu Targaryenów.

Showrunner nie ukrywa, że świadomość nadchodzącego finału wpłynęła na sposób myślenia o dalszej narracji. Jak podkreślił, twórcy chcą zamknąć opowieść w sposób możliwie najbardziej kompletny i satysfakcjonujący. Condal przyznał również, że skala trzeciego sezonu była bezprecedensowa, zarówno pod względem produkcyjnym, jak i narracyjnym, co przełożyło się na jego fizyczne wyczerpanie, ale jednocześnie dużą kreatywną satysfakcję.

Według showrunnera trzeci sezon będzie największym w historii serialu. Wczesne materiały montażowe napawają go dużym optymizmem, a ambicje produkcji mają wyraźnie przewyższać dotychczasowe odsłony "Rodu smoka".

Premiera trzeciego sezonu planowana jest jeszcze na ten rok na antenie HBO. Biorąc pod uwagę dotychczasowy, dwuletni cykl produkcyjny serialu, można zakładać, że zdjęcia do czwartego i zarazem finałowego sezonu rozpoczną się na początku 2027 roku, a jego emisja nastąpi w 2028 roku.

Źrodło: darkhorizons.com