"Jedna bitwa po drugiej" zgarnia główne nagrody amerykańskiego stowarzyszenia krytyków filmowych 0

"Jedna bitwa po drugiej" w reżyserii Paula Thomasa Andersona został ogłoszony Najlepszym Filmem 2025 roku przez National Society of Film Critics (NSFC).

Organizacja rozstrzygnęła swoje 60. doroczne nagrody podczas głosowania, które odbyło się 3 stycznia. Kytycy spotkali się stacjonarnie w Los Angeles i Nowym Jorku oraz uczestniczyli w obradach zdalnie z różnych części Stanów Zjednoczonych.

Produkcja Andersona zdominowała tegoroczne rozdanie, zdobywając łącznie cztery nagrody: za najlepszy film, reżyserię, drugoplanową rolę męską (Benicio del Toro) oraz drugoplanową rolę kobiecą (Teyana Taylor).

W innych kategoriach uwagę zwróciły "Blue Moon", za który Ethan Hawke otrzymał nagrodę dla najlepszego aktora, oraz "Familiar Touch", nagrodzony za najlepszą rolę kobiecą (Kathleen Chalfant). W kategorii najlepszego scenariusza triumfował Jafar Panahi za film "To był zwykły przypadek".

Wśród filmów nieanglojęzycznych zwyciężył "Tajny agent", a nagrodę za najlepszy film dokumentalny otrzymało "My Undesirable Friends: Part I – Last Air in Moscow". Za najlepsze zdjęcia uznano pracę Autumn Durald Arkapaw przy filmie "Grzesznicy", natomiast w kategorii filmu eksperymentalnego wyróżniono "Morning Circle" autorstwa Basmy al-Sharif. Specjalna nagroda dla filmu oczekującego na dystrybucję w USA trafiła do "Landmarks" w reżyserii Lucrecii Martel.

Źrodło: Deadline