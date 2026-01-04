James Gunn komentuje transakcję na linii Netflix - Warner Bros. oraz opowiada o "Supergirl" 0

James Gunn, czyli jeden z szefów DC Studios, odniósł się do kierunku artystycznego nadchodzącego filmu "Supergirl", a także skomentował potencjalną sprzedaż Warner Bros. platformie Netflix. Wypowiedzi padły podczas jego udziału w podcaście magazynu "Variety".

James Gunn nie reżyseruje "Supergirl" i podkreśla, że projekt jest w pełni autorską wizją reżysera Craiga Gillespiego. Szef DC Studios określa film jako kosmiczne fantasy, co naturalnie prowokuje skojarzenia z filmem "Strażnicy Galaktyki". Jednocześnie zaznacza, że punkt wyjścia stanowi komiks Toma Kinga, choć adaptacja nie będzie wiernym przeniesieniem materiału źródłowego.

Uwielbiam Milly Alcock w tym filmie i myślę, że to fantasy osadzone w kosmosie, w pewnym sensie jak Strażnicy, ale oparte na zeszycie Toma Kinga. Co prawda nie trzyma się go ściśle, ale ma w sobie wiele z jej istoty. Bardzo się cieszę, że ludzie zobaczą ten film i Millie. To będzie niesamowite.

powiedział Gunn

W rozmowie nie zabrakło także odniesień do sprzedaży Warner Bros. platformie Netflix. Gunn przyjął w tej kwestii zaskakująco wyważony, a nawet optymistyczny ton, podkreślając jednak, że przyszłość pozostaje całkowicie niepewna.

Czy mam nadzieję? Nie, naprawdę nie, bo wszystko jest niepewne. Szczerze mówiąc, myślę, że to wszystko jest naprawdę ekscytujące. Więc mam nadzieję i modlę się o to, co najlepsze. Przechodziłem przez takie zmiany tak wiele razy, że zawsze będę ostrożny z tym, czego sobie życzysz, bo tak naprawdę nie wiesz, dopóki się nie dowiesz. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze i myślę, że to ekscytujące. Każdy kierunek niesie ze sobą naprawdę ekscytujące rzeczy dla DC, więc jestem podekscytowany tym, dokąd to zmierza.

wypowiedział się twórca

Przypomnijmy, że "Supergirl" ma trafić do kin 26 czerwca 2026 roku.

Źrodło: Variety