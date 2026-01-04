Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Serial "Mroczna Wieża" bardzo bliski realazcji. Projekt Mike'a Flanagana jest priorytetem Amazonu! 0

Mike Flanagan, jeden z najbardziej cenionych twórców współczesnego horroru, potwierdził, że jego serialowa adaptacja cyklu "Mroczna Wieża" Stephena Kinga jest na zaawansowanym etapie realizacji tego długo rozwijanego projektu.

Saga Stephena Kinga przez lata była obiektem wielu prób adaptacyjnych, które ostatecznie zaowocowały źle przyjętym filmem kinowym z 2017 roku. Sam Mike Flanagan nie ukrywa, że nie chce, aby tamta produkcja była ostatnim słowem w sprawie ekranizacji.

Nowe podejście do "Mrocznej Wieży" nabrało realnych kształtów pod koniec 2022 roku, gdy Flanagan, po zakończeniu współpracy z Netfliksem, związał się z Amazon MGM Studios. Twórca zapowiedział wówczas ambitną wizję obejmującą pięć sezonów serialu oraz dwa pełnometrażowe filmy, które miałyby funkcjonować jako samodzielne uzupełnienie serialowej narracji.

W rozmowie z magazynem "Empire" Flanagan porównał rozwój projektu do "tankowca na ropę", ogromnego i trudnego do szybkiego manewrowania. Jednocześnie zaznaczył jednak, że prace wyraźnie posuwają się naprzód:

Saga "Mrocznej Wieży" łączy elementy mrocznej fantasy, science fiction, horroru i westernu. Jej głównym bohaterem jest Roland Deschain, ostatni rewolwerowiec, przemierzający postapokaliptyczny świat w poszukiwaniu tytułowej Wieży, struktury stanowiącej oś czasu i przestrzeni. Równolegle jego tropem podąża tajemniczy Człowiek w Czerni, potężny czarnoksiężnik o własnych planach wobec losów rzeczywistości.

Wszystko wskazuje na to, że "Mroczna Wieża" wreszcie ma szansę doczekać się adaptacji, która odda skalę i ambicję literackiego pierwowzoru. Co o tym sądzicie?

Źrodło: Empire