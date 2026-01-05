Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Jedna bitwa po drugiej" zwycięża tegoroczne Critics Choice Awards 0

Podczas 31. gali Critics Choice Awards, która odbyła się w nocy w Los Angeles, największym triumfatorem okazał się film Jedna bitwa po drugiej, zdobywając nagrody za najlepszy film oraz najlepszą reżyserię. Produkcja potwierdziła tym samym swoją silną pozycję w tegorocznym sezonie nagród i status jednego z głównych faworytów nadchodzących Oscarów.

Wczytywanie...

Wśród filmów fabularnych najwięcej statuetek zebrały Grzesznicy oraz Frankenstein, oba tytuły zakończyły wieczór z czterema nagrodami na koncie. Po dwa wyróżnienia przypadły natomiast K-popowe łowczynie demonów oraz widowisku F1: Film, które umocniło swoją pozycję w kategoriach technicznych.

W kategoriach telewizyjnych najwięcej powodów do świętowania mieli twórcy serialu Dojrzewanie, który zdobył cztery nagrody, stając się najczęściej nagradzanym tytułem wieczoru w tej sekcji. Tuż za nim uplasowały się The Pitt oraz Studio, oba z trzema statuetkami.

W gronie pozostałych laureatów znalazły się również wysoko oceniane produkcje takie jak Rozdzielenie, Jedyna, Squid Game czy Komediantki.

Gospodynią ceremonii była Chelsea Handler, która poprowadziła galę już czwarty rok z rzędu. Poniżej lista zwycięzców.

KATEGORIE FILMOWE

KATEGORIE TELEWIZYJNE

Źrodło: criticschoice.com