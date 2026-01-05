"Jedna bitwa po drugiej" zwycięża tegoroczne Critics Choice Awards 0
Podczas 31. gali Critics Choice Awards, która odbyła się w nocy w Los Angeles, największym triumfatorem okazał się film Jedna bitwa po drugiej, zdobywając nagrody za najlepszy film oraz najlepszą reżyserię. Produkcja potwierdziła tym samym swoją silną pozycję w tegorocznym sezonie nagród i status jednego z głównych faworytów nadchodzących Oscarów.
Wśród filmów fabularnych najwięcej statuetek zebrały Grzesznicy oraz Frankenstein, oba tytuły zakończyły wieczór z czterema nagrodami na koncie. Po dwa wyróżnienia przypadły natomiast K-popowe łowczynie demonów oraz widowisku F1: Film, które umocniło swoją pozycję w kategoriach technicznych.
W kategoriach telewizyjnych najwięcej powodów do świętowania mieli twórcy serialu Dojrzewanie, który zdobył cztery nagrody, stając się najczęściej nagradzanym tytułem wieczoru w tej sekcji. Tuż za nim uplasowały się The Pitt oraz Studio, oba z trzema statuetkami.
W gronie pozostałych laureatów znalazły się również wysoko oceniane produkcje takie jak Rozdzielenie, Jedyna, Squid Game czy Komediantki.
Gospodynią ceremonii była Chelsea Handler, która poprowadziła galę już czwarty rok z rzędu. Poniżej lista zwycięzców.
KATEGORIE FILMOWE
- Najlepszy film: Jedna bitwa po drugiej
- Najlepszy aktor: Timothée Chalamet – Wielki Marty
- Najlepsza aktorka: Jessie Buckley – Hamnet
- Najlepszy aktor drugoplanowy: Jacob Elordi – Frankenstein
- Najlepsza aktorka drugoplanowa: Amy Madigan – Zniknięcia
- Najlepszy młody aktor / młoda aktorka: Miles Caton – Grzesznicy
- Najlepsza reżyseria: Paul Thomas Anderson – Jedna bitwa po drugiej
- Najlepszy scenariusz oryginalny: Ryan Coogler – Grzesznicy
- Najlepszy scenariusz adaptowany: Paul Thomas Anderson – Jedna bitwa po drugiej
- Najlepszy pełnometrażowy film animowany: K-popowe łowczynie demonów
- Najlepsza komedia: Naga broń
- Najlepszy film nieanglojęzyczny: Tajny agent
- Najlepsze zdjęcia: Adolpho Veloso – Sny o pociągach
- Najlepszy montaż: Stephen Mirrione – F1: Film
- Najlepsze kostiumy: Kate Hawley – Frankenstein
- Najlepsza scenografia: Tamara Deverell, Shane Vieau – Frankenstein
- Najlepsza muzyka filmowa: Ludwig Göransson – Grzesznicy
- Najlepsza piosenka: "Golden" – Ejae, Mark Sonnenblick, Ido, 24, Teddy – K-popowe łowczynie demonów
- Najlepsza charakteryzacja i fryzury: Mike Hill, Jordan Samuel, Cliona Furey – Frankenstein
- Najlepsze efekty wizualne: Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon, Daniel Barrett – Avatar: Ogień i popiół
- Najlepsze choreografie kaskaderskie: Mission: Impossible – The Final Reckoning
- Najlepsza obsada / zespół aktorski: Francine Maisler – Grzesznicy
- Najlepszy dźwięk: F1: Film
KATEGORIE TELEWIZYJNE
- Najlepszy serial dramatyczny: The Pitt
- Najlepszy aktor w serialu dramatycznym: Noah Wyle – The Pitt
- Najlepsza aktorka w serialu dramatycznym: Rhea Seehorn – Jedyna
- Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu dramatycznym: Tramell Tillman – Rozdzielenie
- Najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu dramatycznym: Katherine LaNasa – The Pitt
- Najlepszy serial komediowy: Studio
- Najlepszy aktor w serialu komediowym: Seth Rogen – Studio
- Najlepsza aktorka w serialu komediowym: Jean Smart – Komediantki
- Najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu komediowym: Janelle James – Misja: Podstawówka
- Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu komediowym: Ike Barinholtz – Studio
- Najlepszy program komediowy (stand-up / comedy special): SNL50: The Anniversary Special
- Najlepszy serial limitowany: Dojrzewanie
- Najlepszy film telewizyjny: Bridget Jones: Szalejąc za facetem
- Najlepszy aktor w serialu limitowanym lub filmie telewizyjnym: Stephen Graham – Dojrzewanie
- Najlepsza aktorka w serialu limitowanym lub filmie telewizyjnym: Sarah Snook – To jej wina
- Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu limitowanym lub filmie telewizyjnym: Owen Cooper – Dojrzewanie
- Najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu limitowanym lub filmie telewizyjnym: Erin Doherty – Dojrzewanie
- Najlepszy talk-show: Jimmy Kimmel Live!
- Najlepszy program rozrywkowy (variety): Last Week Tonight With John Oliver
- Najlepszy serial animowany: Miasteczko South Park
- Najlepszy serial nieanglojęzyczny: Squid Game
Źrodło: criticschoice.com
Komentarze 0