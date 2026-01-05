Telewizyjna premiera "Nieobecnych 2". Debiut już 7 stycznia 0

3 lata po premierze na Playerze drugiego sezonu Nieobecnych, serial będzie miał swój telewizyjny debiut. Już 7 stycznia widzowie TVNu poznają pierwsze dwa odcinki tej pełnej emocji opowieści i wejdą w sprawę kryminalną, która nie pozwoli im oderwać się od ekranu.

Drugi sezon serialu to wciągające śledztwo, rodzinne tajemnice i dramaty trzymające w napięciu do ostatniej minuty. Widzowie będą podążać za historią Elżbiety Zawady (Danuta Stenka), która żyje niegasnącą nadzieją odnalezienia swojej córki Kasi (Eliza Rycembel). 17-letnia wówczas dziewczyna zniknęła nagle w tajemniczych okolicznościach. Prowadzone przed laty śledztwo okazało się bezskuteczne. Teraz – 15 lat później – pojawia się pierwszy znaczący trop, a wznowiona sprawa może ujawnić największą tajemnicę Zawady. Co naprawdę wydarzyło się przed laty? Czy Elżbieta znajdzie odpowiedzi na nurtujące ją pytania i w końcu odzyska utracony spokój?

W tych trudnych momentach szefową Centrum Poszukiwania Osób Zaginionych wesprze najlepszy pracownik i bratanek, podkomisarz Filip Zachara (Piotr Głowacki). Pracując nad kolejnym – tym razem bardzo osobistym – śledztwem, policjant będzie musiał nie tylko zmierzyć się z emocjami zrozpaczonej Elżbiety, ale przede wszystkim własnymi. A te, za sprawą relacji z Milą (Justyna Wasilewska), zaczną mu się wymykać spod kontroli. Nieoczekiwanie to właśnie jego partnerka, podążając za swoją intuicją, dotrze do ważnych dla sprawy faktów, jednocześnie trafiając w sam środek dramatu i ściągając na siebie niebezpieczeństwo.

Premiera dwóch pierwszych odcinków drugiego sezonu Nieobecnych 7 stycznia o 20:55. W kolejne środy debiuty również po dwa epizody. Na sezon składa się ich dziesięć.

Źrodło: prasa.wbdpoland.pl