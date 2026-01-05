Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Łup" - gwiazdorski duet Matt Damon i Ben Affleck w pełnym akcji thrillerze Netflixa

Netflix opublikował oficjalny zwiastun filmu "Łup", czyli jednego z najbardziej wyczekiwanych thrillerów akcji tej zimy. Produkcja, w której ponownie spotykają się Matt Damon i Ben Affleck, zadebiutuje na platformie 16 stycznia.

Punktem wyjścia fabuły jest rutynowa policyjna interwencja w Miami: zabezpieczenie gotówki, jej przeliczenie i przekazanie zgodnie z procedurą. Sytuacja komplikuje się jednak, gdy funkcjonariusze natrafiają na 20 milionów dolarów, a informacja o znalezisku zaczyna krążyć poza wąskim gronem wtajemniczonych. Wówczas sprawa szybko przeradza się w serię zdarzeń podważających zaufanie w zespole i wystawiających bohaterów na próbę moralnych wyborów.

Oto zwiastun:

W obsadzie filmu znaleźli się również Steven Yeun, Teyana Taylor, Sasha Calle, Catalina Sandino Moreno, Scott Adkins oraz Kyle Chandler. Reżyserem "Łupu" jest Joe Carnahan, znany z dynamicznego kina sensacyjnego. Produkcja jest częściowo inspirowana prawdziwymi wydarzeniami.

Premiera 16 stycznia!

Źrodło: Netflix