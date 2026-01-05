"Hamnet" - klimatyczny klip zapowiada jednego z faworytów sezonu nagród 0

Do sieci trafił nowy, nastrojowy klip z filmu "Hamnet", najnowszego projektu Chloé Zhao, oscarowej reżyserki "Nomadland". Produkcja ma już na koncie sześć nominacji do Złotych Globów i od pierwszego pokazu na festiwalu w Telluride pozostaje jednym z najczęściej komentowanych tytułów sezonu, wymienianym w gronie głównych kandydatów do nadchodzących nominacji oscarowych.

"Hamnet" jest adaptacją bestsellerowej powieści Maggie O'Farrell, która współtworzyła również scenariusz filmu. Historia przenosi widzów do Anglii końca XVI wieku i skupia się na relacji Willama Shakespeare'a oraz jego żony Agnes, ukazanej z perspektywy intymnej, rodzinnej i emocjonalnej, dalekiej od klasycznych biografii literackich ikon.

Głównych bohaterów grają Paul Mescal i Jessie Buckley. Will jest tu nauczycielem łaciny, zafascynowanym językiem i znaczeniem słów, Agnes natomiast funkcjonuje na pograniczu świata ludzi i natury – jako postać intuicyjna, mistyczna, silnie związana z nieludzkim porządkiem rzeczy. Ich relacja, początkowo pełna bliskości i harmonii, zostaje wystawiona na próbę przez ambicje Willa, jego wyjazd do Londynu oraz tragiczną stratę jednego z dzieci.

To właśnie osobista tragedia staje się dla bohatera impulsem do napisania "Hamleta", jednego z najważniejszych dzieł w historii literatury. Film Zhao nie rekonstruuje jednak genezy dramatu wprost, lecz traktuje go jako emocjonalny rezonans straty, żałoby i niemożności pogodzenia się z losem.

W obsadzie drugoplanowej znaleźli się m.in. Emily Watson jako matka Willa oraz Joe Alwyn w roli brata Agnes. Autorem zdjęć jest Łukasz Żal. Premiera kinowa filmu "Hamnet" została zaplanowana na 23 stycznia 2026 roku, na dzień po ogłoszeniu nominacji do 98. Nagród Akademii.

Źrodło: Tylko Hity