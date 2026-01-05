Nowy film J.J. Abramsa dostał oficjalny tytuł. W rolach głównych Jenna Ortega i Glen Powell 0

Ogłoszony ponad rok temu projekt Warner Bros. Pictures w reżyserii J.J. Abramsa z Jenną Ortegą i Glenem Powellem w rolach głównych doczekał się aktualizacji. Poznaliśmy oficjalny tytuł filmu.

Wczytywanie... Jenna Ortega, kadr z filmu "Hurry Up Tomorrow"

Film w gwiazdorskiej obsadzie oficjalnie zatytułowany będzie The Great Beyond. Jeśli chodzi o jego gatunek to będzie to dramat, przygoda i akcja w jednym.

Oprócz Ortegi i Powella, w The Great Beyond pojawią się także Emma Mackey oraz Samuel L. Jackson. Dalsze szczegóły dotyczące ich postaci pozostają tajemnicą, ale wcześniejsze doniesienia sugerowały, że historia może dotyczyć "młodej pary małżeńskiej walczącej o przetrwanie w obliczu nadprzyrodzonej istoty." Nie ma na to razie jednak żadnego potwierdzenia.

Film został napisany i wyreżyserowany przez J.J. Abramsa, który jednocześnie pełni funkcję producenta w ramach Bad Robot. Jest to pierwszy film Abramsa od ponad sześciu lat. Ostatni raz za kamerą stanął kręcąc Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie.

Data premiery The Great Beyond nie została jeszcze ujawniona.

W zeszłym roku Ortega ponownie wcieliła się w swoją ikoniczną postać w drugim sezonie hitowego serialu Netflixa Wednesday, który otrzymał już przedłużenie na trzeci sezon. Wkrótce zobaczymy ją także w czarnej komedii Cathy Yan The Gallerist z Natalie Portman oraz w filmowej adaptacji Klara and the Sun w reżyserii Taiki Waititiego. Jeśli chodzi o Powella, będzie on również głównym bohaterem czarnej komedii Przepis na morderstwo.

Źrodło: WGA, Comingsoon