Dalsza walka o przetrwanie w finalnym zwiastunie "Greenland 2"

Lionsgate zaprezentowało ostatni zwiastun długo oczekiwanej kontynuacji katastroficznego filmu Greenland. W głównych rolach powracają Morena Baccarin i Gerard Butler.

Gerard Butler wciela się w Johna Garrity’ego, inżyniera budowlanego, który próbuje uciec z Atlanty wraz z żoną Allison (Morena Baccarin) i synem Nathanem (Roger Dale Floyd), chorym na cukrzycę, po tym jak okazało się, że planecie grozi całkowita zagłada ze strony lecącej komety.

Kontynuacja rozgrywa się po uderzeniu komety, które zniszczyło większość Ziemi. John Garrity wraz z żoną i synem (Roman Griffin Davis) próbuje zacząć nowe życie w spustoszonym świecie. Zmuszeni do opuszczenia bezpiecznego bunkra na Grenlandii, wyruszają przez zrujnowaną Europę w poszukiwaniu terenów nadających się do zamieszkania. Mówi się, że na południu dawnej Francji powietrze i woda są na tyle czyste, że jest szansa na przeżycie. Najpierw trzeba tam jednak dotrzeć. Droga wiedzie przez zrujnowane, wyludnione miasta i skażone pustynie, które były kiedyś ludzkimi siedliskami. Najbardziej niebezpieczne są jednak tereny opanowane przez ocalałych, którzy dla przetrwania są gotowi na wszystko. Każdy dzień tej wędrówki może okazać się ostatnim, a każdy nowy przyjaciel może stać się śmiertelnym wrogiem.

Za kamerą sequela ponownie stanął Ric Roman Waugh. Scenariusz napisał Chris Sparling i Mitchell LaFortune. Obsadę uzupełniają Amber Rose Revah, William Abadie, Alex Lanipekun oraz Tommie Earl Jenkins.

Greenland 2 wejdzie do polskich kin już 16 stycznia tego roku.

Źrodło: Lionsgate