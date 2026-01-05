Wielka cena piękna w nowym zwiastunie "The Beauty" Ryana Murphy'ego 0

FX prezentuje nowy zwiastun serialu Ryana Murphy'ego The Beauty. Produkcja ta porusza ważny temat dążenia do fizycznego piękna za wszelką cenę i stawia pytanie: Co poświęciłbyś dla perfekcji?

Rebecca Hall, Evan Peters - kadr z serialu "The Beauty"

Gdy międzynarodowe supermodelki zaczynają umierać w makabryczny i tajemniczy sposób, agenci FBI Cooper Madsen (Evan Peters) i Jordan Bennett (Rebecca Hall) odkrywają spisek zagrażający przyszłości ludzkości. Śledztwo prowadzi ich bezpośrednio na celownik Korporacji na czele, której stoi ważny biznesman (Ashton Kutcher). Nie cofnie się on przed niczym, by chronić swoje bilionowe imperium oraz wirusa przenoszonego drogą płciową, który czyni ludzi fizycznie doskonałymi. Ma to jednak swoją cenę, niestety, ale bardzo wysoką.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Obsada wyprodukowanego przez Ryana Murphy’ego serialu prezentuje się znakomicie: Kutcher, Peters, Anthony Ramos, Jeremy Pope i Hall. Fabuła The Beauty opiera się na serii komiksów Jeremy’ego Hauna i Jasona A. Hurley’a.

Polska premiera serialu odbędzie się 22 stycznia tego roku na Disney+. Na początek udostępnione zostaną 3 pierwsze odcinki. Na całość składa się ich 11.

Ryan Murphy najbardziej znany jest szerokiej publiczności z pracy nad antologiczną serią grozy American Horror Story.

Źrodło: FX Networks