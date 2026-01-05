"Burmistrz Kingstown" zakończy się 5. sezonem 0

Popularny serial kryminalny Paramount+ Burmistrz Kingstown z Jeremy Rennerem, otrzymał odnowienie na piąty, finałowy sezon.

Informacja o powstaniu ostatniego sezonu i zakończeniu serialu od Taylora Sheridana pojawiła się po finale czwartej serii, który miał miejsce na końcu grudnia 2025 roku. Sezon piąty Burmistrza Kingstown ma składać się z ośmiu odcinków. Będzie to więc najkrótszy sezon. Dotychczasowe cztery miały po dziesięć epizodów każdy.

Jeremy Renner powróci jako Mike McLusky, tytułowy burmistrz i najbardziej wpływowy człowiek w mieście Kingstown. Fabuła finałowej serii nie jest jeszcze znana. Podobnie jak jej data premiery.

W czwartej serii Mike walczy o utrzymanie kontroli nad Kingstown po wyeliminowaniu rosyjskiej mafii w sezonie 3. Po pozostawieniu próżni władzy, rywalizujące ze sobą gangi powstają, grożąc pochłonięciem miasta w brutalnej wojnie o terytorium. W tym samym czasie Mike musi poradzić sobie z przybyciem nowej naczelniczki więzienia w Anchor Bay, Niny Hobbs, granej przez Edie Falco, jednocześnie konfrontując się z demonami z przeszłości.

Burmistrz Kingstown to jeden z wielu programów Sheridana na Paramount+. Wśród tytułów wymienić możemy Landman: Negocjator, Special Ops: Lioness, 1923, 1883, Tulsa King oraz Stróżowie prawa: Bass Reeves. Sheridan stworzył także Yellowstone dla Paramount Network.

Źrodło: ComingSoon