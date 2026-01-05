Tajemnicze zaginięcia i satanistyczny kult w zwiastunie "They Will Kill You" 0

Warner Bros. udostępnił pierwszy zwiastun They Will Kill You, komediowego horroru od New Line Cinema. W rolach głównych występują nominowana do nagrody Emmy Zazie Beetz oraz znany z serii "Harry Potter" Tom Felton.

Fabuła filmu koncentruje się na kobiecie, która podejmuje pracę sprzątaczki w tajemniczym nowojorskim wieżowcu. Szybko odkrywa mroczną historię zaginięć jakie miały miejsce w budynku. Są one powiązane z pewnym satanistycznym kultem. Okazuje się, że budynek to świątynia szatana, a co miesiąc składane są w niej ofiary.

Poniżej wspomniany zwiastun. Spodziewajcie się dynamicznego, mocnego horroru z komediowym pazurem. To charakterystyczny styl jakim kieruje się pochodzący z Rosji twórca Zdychaj, tatulku!.

They Will Kill You wyreżyserował Kirill Sokolov, który współtworzył scenariusz z Alexem Litvakiem. W obsadzie znajdują się także Patricia Arquette, Heather Graham, Myha'la, Darron Meyer i Armando Rivera.

Kinowa premiera filmu wyznaczona jest na 27 marca 2026 roku. Polska data debiutu They Will Kill You nie jest jeszcze znana.

Poza They Will Kill You, Beetz w 2026 roku zobaczymy także w komedii science fiction Gore'a Verbinskiego Baw się dobrze i przeżyj.

Źrodło: Warner Bros.