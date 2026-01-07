Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

X-Men wchodzą do gry. Marvel publikuje nowy teaser "Avengers: Doomsday" 0

Marvel Studios oficjalnie zaprezentowało trzeci teaser filmu "Avengers: Doomsday", który po raz pierwszy wyraźnie skupia się na X-Menach. Zapowiedź zadebiutowała w kinach pod koniec ubiegłego tygodnia, towarzysząc trzeciemu weekendowi wyświetlania "Avatar: Ogień i popiół", a teraz trafiła także do sieci.

Materiał koncentruje się głównie na X-Mansion, gdzie widzimy Magneto (Ian McKellen) oraz Profesora X granego przez Patricka Stewarta w jednej wspólnej scenie. Krótki, ale bardzo wyrazisty moment należy również do Jamesa Marsdena jako Cyclopsa.

Zobaczcie zapowiedzi z polskimi napisami oraz dubbingiem:

Dubbing:

Marvel konsekwentnie realizuje przyjętą strategię promocyjną, czyli kolejne teasery najpierw trafiają do kin w piątki, a we wtorki publikowane są online. Już w tym tygodniu w kinach ma pojawić się czwarty teaser, który ma skupić się na Fantastycznej Czwórce oraz Wakandzie.

"Avengers: Doomsday" trafi do kin 18 grudnia 2026 roku.

Źrodło: Marvel Studios