"Pomocy"! Oto zwiastun czarnej komedii Sama Raimiego z Rachel McAdams! 0

Do sieci trafił nowy zwiastun filmu "Pomocy", czarnej komedii z elementami thrillera w reżyserii Sama Raimiego.

W rolach głównych występują Rachel McAdams i Dylan O'Brien, wcielający się w Lindę Liddle i Bradleya Prestona, współpracowników z zespołu strategicznego w firmie konsultingowej. Ona jest kompetentna, pracowita i konsekwentnie pomijana, natomiast on zapatrzony w siebie menedżer, który chętnie przypisuje sobie cudze sukcesy. Oczywiście owy duet się nie cierpi!

Sytuacja zmienia się diametralnie, gdy oboje zostają jedynymi ocalałymi z katastrofy lotniczej podczas służbowej podróży. Uwięzieni na bezludnej wyspie muszą nauczyć się współpracy, odkładając na bok dawne urazy.

Za scenariusz odpowiadają Damian Shannon i Mark Swift, a producentami filmu są Sam Raimi oraz Zainab Azizi. Poniżej możecie obejrzeć zwiastun, który zaprezentował 20th Century Studios z powodu startu sprzedaży biletów w Stanach Zjednoczonych.

"Pomocy" trafi do kin 30 stycznia, tego samego dnia przewidziana jest także polska premiera.

Źrodło: 20th Century Studios