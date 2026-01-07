Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Hugh Jackman jako podstarzały Robin Hood! A24 prezentuje pierwszy zwiastun "The Death of Robin Hood" 0

A24 zaprezentowało pierwszy zwiastun filmu The Death of Robin Hood, który trafi do kin jeszcze w tym roku.

Fabuła skupia się na podstarzałej wersji tytułowego bohatera, który u schyłku życia mierzy się z konsekwencjami swoich dawnych czynów, czyli lat przemocy, zbrodni i moralnych kompromisów. Robin Hood ukazany jest tu jako samotnik, fizycznie i psychicznie wyniszczony, który po odniesieniu ciężkich obrażeń trafia pod opiekę tajemniczej kobiety oferującej mu możliwość odkupienia.

W obsadzie znaleźli się Hugh Jackman, Jodie Comer, Bill Skarsgård, Murray Bartlett oraz Noah Jupe.

Za scenariusz i reżyserię odpowiada Michael Sarnoski, twórca cenionego "Świnii".

Poniżej zwiastun oraz plakat:

Źrodło: A24