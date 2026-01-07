Joanna Kulig podejmuje walkę z systemem w serialu "Ołowiane dzieci" - Netflix podał datę premiery 1

Już w lutym na Netflix zadebiutuje polski serial Ołowiane dzieci. Przedstawi on mocną historię, która udowodni, że nawet jedna osoba ma szansę doprowadzić do znaczących zmian. Produkcja inspirowana jest prawdziwą historią z lat 70., która wydarzyła się na Śląsku. Serial przedstawia historię młodej lekarki, która sprzeciwia się komunistycznemu aparatowi, by ratować zdrowie najmłodszych.

Wczytywanie... kadr z serialu "Ołowiane dzieci"

Serial Ołowiane dzieci to historia odwagi, determinacji i nadziei, która pokazuje, że wystarczy jedna odważna osoba, aby zapoczątkować zmiany. Główna bohaterka – Jolanta Wadowska-Król grana przez Joannę Kulig, to młoda, idealistyczna lekarka, która odkrywa, że to, co nazywano "tajemniczymi zachorowaniami" dzieci, jest w rzeczywistości związane z działaniem huty w Szopienicach. Wadowska-Król decyduje się działać wśród śląskiej społeczności mimo presji władz i usilnych prób tuszowania sprawy. Ponadto, pojawia się realne zagrożenie dla jej kariery i bezpieczeństwa rodziny – dzieci oraz męża (w tej roli Sebastian Pawlak).

W walce z systemem lekarkę wspiera Wiesia Wilczek, doświadczona i zacięta pielęgniarka z Szopienic – w tej roli Kinga Preis. Początkowo traktuje Jolę jak obcą osobę z miasta, ale z czasem staje się jej najbliższą sojuszniczką i przewodniczką po świecie hutników. Na horyzoncie medycznego świata pojawia się również Profesor Berger (Agata Kulesza) – charyzmatyczna i apodyktyczna szefowa kliniki pediatrycznej, która balansuje na krawędzi pomiędzy lojalnością wobec systemu, dbaniem o własne interesy, a lekarskim obowiązkiem ratowania dzieci.

Niestety na drodze Wadowskiej-Król stają wpływowi przedstawiciele systemu, dla których ujawnienie prawdy o hucie w Szopienicach jest dużym zagrożeniem. Jednym z nich jest oficer Służby Bezpieczeństwa Hubert Niedziela (Michał Żurawski), który otrzymuje zadanie ukrycia skandalu w hucie. Polityczny wymiar historii pogłębiają również działania Zdzisława Grudnia (Zbigniew Zamachowski), który zrobi wszystko aby utrzymać władzę i wpływy na Śląsku, a także wojewody śląskiego Jerzego Ziętka (Marian Dziędziel) – człowieka rozdartego między politycznymi interesami, a troską o własną, śląską społeczność.

Wczytywanie... kadr z serialu

Serial Ołowiane dzieci inspirowany jest życiem dr Jolanty Wadowskiej-Król, która zdecydowała się nagłośnić masowe przypadki ołowicy wśród dzieci mieszkających w pobliżu Huty Szopienice, oraz książką Michała Jędryki o tym samym tytule.

Ołowiane dzieci nakręcił Maciej Pieprzyca, a scenariusz napisał Jakub Korolczuk. Premiera serialu na Netflix już 11 lutego.

Źrodło: Netflix