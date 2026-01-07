Klasyka kryminału w odcinkach - zobacz zwiastun "Siedem zegarów Agathy Christie" 0

Na tydzień przed premierą Netflix prezentuje pełny zwiastun limitowanej produkcji kryminalnej Siedem zegarów Agathy Christie. Produkcja ta swą fabułę opiera o ponadczasową historię napisaną przez królową kryminałów.

Wczytywanie... kadr z serialu "Siedem zegarów Agathy Christie"

Anglia, rok 1925. Nieustraszona młoda arystokratka, lady Eileen „Bundle” Brent, prowadzi śledztwo w sprawie morderstwa ukochanej osoby. Zabójstwo miało miejsce w trakcie wystawnego przyjęcia w rodzinnej wiejskiej rezydencji. W trzech odcinkach serialu Bundle próbuje znaleźć mordercę, a widzowie mogą spodziewać się nieoczekiwanych zwrotów akcji i niespodzianek. Eileen postara się rozwikłać mrożący krew w żyłach spisek, który odmieni jej życie, a także pozna tajemnicę wiejskiego domu, która wykracza daleko poza morderstwo i obejmuje tajne stowarzyszenie znane jako Seven Dials.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Mia McKenna-Bruce prowadzi obsadę. Partnerują jej Martin Freeman, Corey Mylchreest, Nabhaan Rizwan, Ed Bluemel i Helena Bonham Carter. Chris Chibnall napisał scenariusz, a za kamerą stanął Chris Sweeney.

Książka Agathy Christie była już raz zekranizowana. W 1981 roku wyszedł film telewizyjny Tajemnica siedmiu zegarów.

Limitowana produkcja Netflix Siedem zegarów Agathy Christie trafi do streamingu już 15 stycznia tego roku.

Źrodło: Netflix