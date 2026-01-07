Główna obsada "Tomb Raider" od Amazona - streamer podał nazwiska 0

Rozwijany przez Amazona od 2023 roku aktorski serial Tomb Raider otrzymał ważną aktualizację. Na tydzień przed planowaną datą rozpoczęcia produkcji poznaliśmy główną obsadę produkcji.

Raz jeszcze potwierdzono, że w Larę Croft wcieli się Sophie Turner. Aktorka ta najbardziej znana jest ze swojej wieloletniej roli Sansy Stark w przebojowym serialu HBO Gra o tron.

Dołączyli do niej:

Jonathan van Tulleken będzie reżyserem i producentem wykonawczym serialu. Phoebe Waller-Bridge stworzyła, napisała scenariusze i jest również producentką wykonawczą.

Fabuła nadchodzącej serii nie jest na razie znana. Wiemy jedynie, że ma mieć ona klimat lat 90. XX wieku. Krążą plotki, że będzie dotyczyć mitologii nordyckiej i Ragnaroku, ale nie będzie powiązana z grą "Tomb Raider: Underworld".

Źrodło: Instagram, Dark Horizons