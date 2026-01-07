Główna obsada "Tomb Raider" od Amazona - streamer podał nazwiska 0
Rozwijany przez Amazona od 2023 roku aktorski serial Tomb Raider otrzymał ważną aktualizację. Na tydzień przed planowaną datą rozpoczęcia produkcji poznaliśmy główną obsadę produkcji.
Raz jeszcze potwierdzono, że w Larę Croft wcieli się Sophie Turner. Aktorka ta najbardziej znana jest ze swojej wieloletniej roli Sansy Stark w przebojowym serialu HBO Gra o tron.
Dołączyli do niej:
- Sigourney Weaver w roli Evelyn Wallis, tajemniczej kobiety pragnącej wykorzystać umiejętności Lary;
- Jason Isaacs w roli Atlasa de Mornaya, wujka Lary i wykonawcy testamentu Croft;
- Martin Bobb-Semple w roli Zipa, przyjaciela Lary i eksperta od technologii;
- Bill Paterson w roli Winstona, lokaja rodziny Croftów;
- Jack Bannon w roli osobistego pilota Lary, Gerry’ego;
- John Heffernan w roli wyczerpanego urzędnika Davida, który zostaje wciągnięty w świat głównej bohaterki;
- Celia Imrie w roli szefowej działu rozwoju w British Museum;
- Paterson Joseph w roli wysokiego rangą urzędnika państwowego Thomasa Warnera;
- Sasha Luss w roli Sashy, groźnej rywalki Lary;
- Juliette Motamed w roli kustoszki British Museum, Georgii;
- August Wittgenstein w roli poszukiwacza grobowców Lukasa, który ma przeszłość powiązaną z Larą.
Jonathan van Tulleken będzie reżyserem i producentem wykonawczym serialu. Phoebe Waller-Bridge stworzyła, napisała scenariusze i jest również producentką wykonawczą.
Fabuła nadchodzącej serii nie jest na razie znana. Wiemy jedynie, że ma mieć ona klimat lat 90. XX wieku. Krążą plotki, że będzie dotyczyć mitologii nordyckiej i Ragnaroku, ale nie będzie powiązana z grą "Tomb Raider: Underworld".
Źrodło: Instagram, Dark Horizons
