Gal Gadot znajdzie wszystko czego szukasz - pierwsze szczegóły nowego filmu z gwiazdą "Wonder Woman" 0

Ujawniono pierwsze szczegóły oraz oficjalny tytuł nadchodzącego filmu szpiegowskiego Paramount Pictures z Gal Gadot w roli głównej. Oparty na bestsellerowej serii książek Janet Evanovich, projekt oficjalnie będzie nosił tytuł "Recovery Agent".

Wczytywanie... kadr z filmu "Wonder Woman" (2017)

Paramount będzie rozwijać i produkować projekt wspólnie z Carol Mendelsohn i Julie Weitz pod szyldem Carol Mendelsohn Productions. Gadot i jej partner Jaron Varsano również będą produkować pod szyldem Pilot Wave, a scenariusz zaadaptuje Ellen Shanman.

Coś zgubiłeś? Gabriela Rose wie jak to odzyskać. Jako agentka do spraw odzyskiwania jest zatrudniana przez osoby prywatne i firmy poszukujące zaginionych skarbów, skradzionych pamiątek lub jakichkolwiek zaginionych aktywów. Jest niezawodna, opanowana i dobrze wyszkolona w broni wszelkiego rodzaju. Ale najnowsze zlecenie kobiety nie dotyczy jakiegoś oszukanego miliardera, tylko jej własnej rodziny. Straci dom jeśli w szybkim czasie nie zdobędzie wielkiej kwoty pieniędzy. Zainspirowana starą rodzinną legendą, Gabriela wyrusza do Peru w poszukiwaniu Pieczęci Salomona i zaginionego skarbu Corteza. Podróż ta wiąże się jednak z ogromnym problemem, byłym mężem Gabrieli, Raferem. To Rafer ma mapę, która być może wskazuje drogę do skarbu, i nie zamierza pozwolić, by Gabriela go odnalazła dla siebie. Rafer jest tak zrelaksowany, jak Gabriela jest zdeterminowana. Ale gdy nie kłócą się o stare czasy, tworzą potężny duet, a do pokonania brutalnego barona narkotykowego, który również szuka legendarnych artefaktów, potrzeba zgodnego zespołu – głosi oficjalny opis książki.

Zapowiada się więc kino czysto przygodowe z nutą komedii. Jest na co czekać.

Data premiery filmu nie jest jeszcze znana.

Źrodło: Deadline