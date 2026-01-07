"Mroki Tulsy" dostają zielone światło na 2. sezon 0

Dwa miesiące po premierze finału pierwszego sezonu Mroków Tulsy, jeden z najnowszych hitów kryminalno-komediowych FX otrzymał przedłużenie na drugi sezon. Ekipa ma wejść na plan wiosną tego roku.

kadr z serialu "Mroki Tulsy"

Serial śledzi brutalne przygody obywatelskiego dziennikarza Lee Raybona (w tej roli Ethan Hawke), samozwańczego tulsańskiego „truthstorian”, którego obsesja na punkcie prawdy zawsze wpędza go w kłopoty. Choć Lee nie jest idealistą, jest gorąco zaangażowany w ujawnianie korupcji i odkrywanie ukrytej zgnilizny miasta, nawet gdy naraża go to na niebezpieczeństwo.

W pierwszym sezonie publikacja najnowszego ujawnienia Lee — dogłębnego zanurzenia w potężną rodzinę Washbergów — zostaje natychmiast poprzedzona podejrzanym samobójstwem Dale’a Washberga, a Lee wie, że natknął się na coś poważnego. Dale zostawił poszlaki, aby zachęcić kogoś do głębszego zbadania okoliczności jego śmierci. Wyzwanie podjął Lee.

Mroki Tulsy stworzył i wyprodukował Sterlin Harjo. Najbardziej znany jest on ze swojej pracy przy cenionym serialu Rdzenni i wściekli stacji FX, który trwał trzy sezony.

W pierwszym sezonie Mroków Tulsy wystąpili także Keith David, Kaniehtiio Horn, Ryan Kiera Armstrong, Jeanne Tripplehorn, Macon Blair, Tim Blake Nelson, Tracy Letts, Kyle MacLachlan, Rafael Casal i inni. Obsada kontynuacji nie została jeszcze potwierdzona. Podobnie jak data premiery 2. sezonu.

Źrodło: Deadline