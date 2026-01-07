"Mroki Tulsy" dostają zielone światło na 2. sezon 0
Dwa miesiące po premierze finału pierwszego sezonu Mroków Tulsy, jeden z najnowszych hitów kryminalno-komediowych FX otrzymał przedłużenie na drugi sezon. Ekipa ma wejść na plan wiosną tego roku.
Serial śledzi brutalne przygody obywatelskiego dziennikarza Lee Raybona (w tej roli Ethan Hawke), samozwańczego tulsańskiego „truthstorian”, którego obsesja na punkcie prawdy zawsze wpędza go w kłopoty. Choć Lee nie jest idealistą, jest gorąco zaangażowany w ujawnianie korupcji i odkrywanie ukrytej zgnilizny miasta, nawet gdy naraża go to na niebezpieczeństwo.
W pierwszym sezonie publikacja najnowszego ujawnienia Lee — dogłębnego zanurzenia w potężną rodzinę Washbergów — zostaje natychmiast poprzedzona podejrzanym samobójstwem Dale’a Washberga, a Lee wie, że natknął się na coś poważnego. Dale zostawił poszlaki, aby zachęcić kogoś do głębszego zbadania okoliczności jego śmierci. Wyzwanie podjął Lee.
Mroki Tulsy stworzył i wyprodukował Sterlin Harjo. Najbardziej znany jest on ze swojej pracy przy cenionym serialu Rdzenni i wściekli stacji FX, który trwał trzy sezony.
W pierwszym sezonie Mroków Tulsy wystąpili także Keith David, Kaniehtiio Horn, Ryan Kiera Armstrong, Jeanne Tripplehorn, Macon Blair, Tim Blake Nelson, Tracy Letts, Kyle MacLachlan, Rafael Casal i inni. Obsada kontynuacji nie została jeszcze potwierdzona. Podobnie jak data premiery 2. sezonu.
Podobał Wam się pierwszy sezon?
Źrodło: Deadline
