Sophie Turner w zwiastunie emocjonującego thrillera "Steal"

Amazon Prime Video prezentuje oficjalny zwiastun pełnego adrenaliny thrillera Steal z byłą gwiazdą Gry o tron Sophie Turner. Wszystkie sześć odcinków serialu będzie dostępnych w streamingu jeszcze w tym miesiącu.

Wczytywanie... kadr z serialu "Steal"

Serial opowiada o napadzie stulecia i zwykłej pracownicy biurowej, Zarze, która znajduje się w jego centrum. Typowy dzień pracy w firmie inwestycyjnej zajmującej się funduszami emerytalnymi – Lochmill Capital, zostaje przerwany, gdy gang brutalnych złodziei wpada do środka i zmusza Zarę oraz jej najlepszego kumpla Luke’a do realizacji swoich żądań.

Ale kto miałby ukraść miliardy funtów emerytur zwykłych ludzi i dlaczego? DCI Rhys jest zdeterminowany, by się tego dowiedzieć. Ma on jednak własne finansowe demony (niedawno porzucił hazard) i musi trzymać się na dystans, jednocześnie starając się rozwikłać zagadkę napadu.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Jacob Fortune-Lloyd, Andrew Koji, Archie Madekwe, Andrew Howard, Ellie James, Jonathan Slinger, Harry Michell, Thomas Larkin oraz Tara Summers partnerują Turner.

Autor i scenarzysta powieści kryminalnych Sotiris Nikias stworzył i napisał serię, a reżyserami są Sam Miller i Hettie Macdonald. Greg Brenman i Rebecca de Souza pełnią funkcję producentów wykonawczych.

Premiera Steal już 21 stycznia tego roku.

Źrodło: Amazon Prime Video, Dark Horizons