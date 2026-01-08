"Piekło jest puste" Remigiusza Mroza zostanie zekranizowane. Powstanie 6-odcinkowy serial 0

ATM Grupa podpisała umowę z Remigiuszem Mrozem – najpopularniejszym pisarzem współczesnej literatury w kraju i jednym z najchętniej ekranizowanych autorów ostatnich lat – na adaptację powieści "Piekło jest puste", otwierającej cykl "Raport" – serii thrillerów osadzonych w świecie dziennikarstwa śledczego.

Piekło jest puste to thriller, którego osią jest dziennikarskie śledztwo dotyczące głośnego zaginięcia młodej dziewczyny. Akcja rozgrywa się współcześnie, ale prowadzi wstecz do wydarzeń z 2015 roku, które nigdy nie zostały wyjaśnione. W miarę odkrywania nowych faktów na jaw wychodzą mroczne powiązania, układy i tajemnice, a próba dotarcia do prawdy szybko okazuje się śmiertelnie niebezpieczna. To opowieść o świecie mediów, w którym informacja bywa bronią, a prawda ma swoją wysoką cenę.

Remigiusz Mróz to dziś bezdyskusyjnie jedna z najmocniejszych marek autorskich na polskim rynku. Zdecydowaliśmy się sięgnąć po "Piekło jest puste", ponieważ to doskonały materiał z potencjałem ekranizacyjnym – intensywny emocjonalnie i aktualny, bo stawia pytania o granice odpowiedzialności mediów i o to, czy w czasach dezinformacji prawda wciąż ma realną wartość mówi Urszula Piasecka, Wiceprezeska ATM Grupy.

Obecnie projekt rozwijany jest jako sześcioodcinkowy serial sensacyjny. Jest on na wczesnym etapie rozwoju. Nie znane są jeszcze żadne nazwiska osób zaangażowanych w ekranizację.

Remigiusz Mróz jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych i najpoczytniejszych autorów w Polsce – od sześciu lat zajmuje pierwsze miejsce w zestawieniach Biblioteki Narodowej. Jego książki sprzedały się w ponad 11 milionach egzemplarzy, a twórczość przyciąga miliony czytelników dzięki charakterystycznemu stylowi i umiejętności opowiadania historii w sposób bliski serialowej narracji. Na podstawie jego powieści wyszło już kilka seriali. Wśród nich wymienić możemy Behawiorystę, Forst, Wotum nieufności czy serię Chyłka.

Źrodło: ATM Grupa