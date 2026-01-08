"Piekło jest puste" Remigiusza Mroza zostanie zekranizowane. Powstanie 6-odcinkowy serial 0
ATM Grupa podpisała umowę z Remigiuszem Mrozem – najpopularniejszym pisarzem współczesnej literatury w kraju i jednym z najchętniej ekranizowanych autorów ostatnich lat – na adaptację powieści "Piekło jest puste", otwierającej cykl "Raport" – serii thrillerów osadzonych w świecie dziennikarstwa śledczego.
Piekło jest puste to thriller, którego osią jest dziennikarskie śledztwo dotyczące głośnego zaginięcia młodej dziewczyny. Akcja rozgrywa się współcześnie, ale prowadzi wstecz do wydarzeń z 2015 roku, które nigdy nie zostały wyjaśnione. W miarę odkrywania nowych faktów na jaw wychodzą mroczne powiązania, układy i tajemnice, a próba dotarcia do prawdy szybko okazuje się śmiertelnie niebezpieczna. To opowieść o świecie mediów, w którym informacja bywa bronią, a prawda ma swoją wysoką cenę.
Remigiusz Mróz to dziś bezdyskusyjnie jedna z najmocniejszych marek autorskich na polskim rynku. Zdecydowaliśmy się sięgnąć po "Piekło jest puste", ponieważ to doskonały materiał z potencjałem ekranizacyjnym – intensywny emocjonalnie i aktualny, bo stawia pytania o granice odpowiedzialności mediów i o to, czy w czasach dezinformacji prawda wciąż ma realną wartość
Obecnie projekt rozwijany jest jako sześcioodcinkowy serial sensacyjny. Jest on na wczesnym etapie rozwoju. Nie znane są jeszcze żadne nazwiska osób zaangażowanych w ekranizację.
Remigiusz Mróz jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych i najpoczytniejszych autorów w Polsce – od sześciu lat zajmuje pierwsze miejsce w zestawieniach Biblioteki Narodowej. Jego książki sprzedały się w ponad 11 milionach egzemplarzy, a twórczość przyciąga miliony czytelników dzięki charakterystycznemu stylowi i umiejętności opowiadania historii w sposób bliski serialowej narracji. Na podstawie jego powieści wyszło już kilka seriali. Wśród nich wymienić możemy Behawiorystę, Forst, Wotum nieufności czy serię Chyłka.
Źrodło: ATM Grupa
Komentarze 0