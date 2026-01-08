Tomasz Włosok jako polski "Wilk z Wall Street" - zobacz zwiastun "Króla dopalaczy" 0

Monolith Films prezentuje oficjalny zwiastun filmu Król dopalaczy – najbardziej bezczelnej, intensywnej i nieprzewidywalnej polskiej produkcji tego roku. Film inspirowany jest prawdziwymi wydarzeniami, które kilka lat temu wstrząsnęły Polską.

Wczytywanie... kadr z filmu "Król dopalaczy"

Król dopalaczy to inspirowana prawdziwymi wydarzeniami opowieść o zwykłym chłopaku, który z dnia na dzień buduje imperium legalnych narkotyków i – niczym Wilk z Wall Street – staje się milionerem. Nagła sława, szybkie pieniądze, piękne kobiety i niekończąca się impreza tworzą świat, gdzie granica między legalnym a zakazanym jest wyjątkowo cienka. Gdy na jego drodze staje policjant, którego nie da się kupić, rozpoczyna się gra o wszystko.

Poznaj historię sukcesu, który wymknął się spod kontroli.

W głównej roli Tomasz Włosok, aktor znany z Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa. Partnerują mu Vanessa Aleksander, Łukasz Simlat, Grażyna Szapołowska, Jan Frycz, Janusz Chabior i Agnieszka Grochowska. Za powstaniem filmu stoją debiutujący z niezwykłym rozmachem reżyser Pat Howl oraz producentka Katarzyna Samson.

Król dopalaczy jest pierwszą w Polsce produkcją stworzoną w modelu crowdinvestingu, która trafia do szerokiej dystrybucji kinowej. Projekt z tego powodu też powstawał dość długo. Pierwsze informacje o nim trafiły do sieci już na początku 2021 roku.

Premiera filmu 13 marca tego roku.

Źrodło: Monolith Films