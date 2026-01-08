"Dom dobry" jeszcze w styczniu trafi do streamingu 0

Jeszcze w tym miesiącu do streamingu trafi ubiegłoroczny hit kinowy Wojciecha Smarzowskiego Dom dobry. Produkcja będzie dostępna na platformie Amazona Prime Video bez konieczności dodatkowych opłat, a więc w ramach podstawowej subskrypcji.

Dom dobry na wspomnianej platformie zadebiutuje 23 stycznia. Informacja o premierze pojawiła się na oficjalnej stronie streamera, który zaprezentował grafikę ze styczniowymi debiutami.

To wstrząsający film Wojciecha Smarzowskiego, który opowiada historię Gośki, młodej kobiety zakochującej się w poznanym przez internet, pozornie idealnym Grześku, by po ślubie odkryć, że ich wspólny „dom dobry” stał się koszmarem przemocy psychicznej i fizycznej. Mężczyzna terroryzuje ją i manipuluje, podczas gdy na zewnątrz udaje kochającego męża. Reżyser w brutalny sposób pokazuje psychologiczne mechanizmy przemocy domowej, zaglądając do świata ofiary, która zderza się z obojętnością otoczenia i własną bezradnością. Dom dobry to film o granicach miłości, którego nie da się zapomnieć.

W głównych rolach występują Agata Turkot i Tomasz Schuchardt. Obsadę uzupełniają m.in. Agata Kulesza, Arkadiusz Jakubik, Michał Czernecki i Maria Sobocińska.

Film na kinowe ekrany trafił 7 listopada 2025 roku. Do tej pory, dwa miesiące po premierze nadal jest jeszcze wyświetlany w większych kinach, dalej przyciągając znaczne ilości widzów. Dotychczas obejrzało go już prawie 2,4 miliona widzów.

Źrodło: Instagram