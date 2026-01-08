Okno premiery i fabularny zarys finałowego sezonu "Wiedźmina" 0

Netflixowa wizja bestsellerowego dzieła polskiego pisarza Andrzeja Sapkowskiego zmierza ku końcowi. Streamer potwierdził, że finałowy sezon Wiedźmina zadebiutuje w tym roku.

Nie podano jednak żadnej bliższej daty. W opublikowanym poście czytamy o nadejściu w 2026 roku. Prawdopodobnie bardziej spodziewajcie się premiery w drugiej połowie roku.

Post zawiera także krótki opis finałowej serii:

Czas końca nadchodzi: mroczne siły jednoczą się na całym kontynencie mając bardzo złowrogie zamiary wobec Ciri. Nawet jeśli Geralt i Yennefer dadzą radę uratować córkę i spełnić ostatnie życzenie ponownego zjednoczenia jako rodzina, będą musieli stawić czoła przeszkodom i wrogom jakich nigdy wcześniej nie spotkali.

Czwarty sezon Wiedźmina zakończył się tym, że Geralt otrzymał tytuł szlachecki za swoje bohaterskie czyny, co nieświadomie wiąże go kilkoma zobowiązaniami ograniczającymi w ściganiu Ciri. Tymczasem czas Ciri z Szczurami skończył się, gdy nikczemny Leo Bonhart brutalnie wymordował całą bandę i porwał dziewczynę. Yennefer zaś stara się raz na zawsze zakończyć zagrożenie ze strony Vilgefortza.

Czwarta część przyniosła ważną zmianę w serii Wiedźmin, mianowicie zastąpienie Henry'ego Cavilla przez Liama Hemswortha jako tytułowego bohatera. Możliwe, że miało to wpływ na oglądalność, bowiem serial stracił znaczną część widowni w czwartym sezonie, doświadczając ogromnego spadku o 52% w porównaniu z trzecią serią.

