Momoa i Bautista jako przyrodni bracia w zwiastunie "The Wrecking Crew" - 0

Amazon MGM Studios prezentuje pierwszy zwiastun komedii akcji The Wrecking Crew z Dave'em Bautistą i Jasonem Momoa w rolach głównych. Zapowiada się dobre kino rozrywkowe.

Wczytywanie... kadr z filmu "The Wrecking Crew"

The Wrecking Crew to film wyreżyserowany przez Ángela Manuela Soto, a skupia się na Jonnym i Jamesie, skłóconych przyrodnich braciach granych przez Momoę i Bautistę. Są oni zmuszeni do ponownego kontaktu po tajemniczej śmierci ich ojca. Gdy bracia zagłębiają się coraz głębiej w nierozwiązane problemy rodzinne okazuje się, że za wszystkim stoi większy spisek. Razem są gotowi zniszczyć wszystko, co stanie im na drodze na ulicach Hawajów.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Obsadę uzupełniają Claes Bang, Jacob Batalon, Stephen Root i Morena Baccarin. Ángel Manuel Soto pracował na podstawie scenariusza Jonathana Troppera.

The Wrecking Crew swoją światową premierę na Amazon Prime Video odbędzie 28 stycznia tego roku. Film całkowicie ominie kina.

Źrodło: Amazon Prime Video