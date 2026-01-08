Angelina Jolie w zwiastunie francuskiego dramatu "Couture" 0

W sieci pojawił się pierwszy oficjalny zwiastun francuskojęzycznego dramatu Couture z Angeliną Jolie w roli głównej. Akcja filmu rozgrywa się podczas Paris Fashion Week.

Wczytywanie... kadr z filmu "Couture"

W szaleństwie Tygodnia Mody drogi trzech kobiet krzyżują się w Paryżu, gdzie mierzą się z tragediami tego świata i życiowymi pytaniami: Maxine (w tej roli Jolie), amerykańska reżyserka filmowa po czterdziestce, dowiaduje się, że ma raka; Ada, młoda południowosudańska modelka, ucieka przed przeznaczeniem wrzuconym w zwodniczy wszechświat; zaś francuska wizażystka Angèle, drobna dziewczyna pracująca w cieniu wybiegów, marzy o ucieczce od swojego życia.

Film został napisany i wyreżyserowany przez Alice Winocour, a jego światowa premiera odbyła się na początku września na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto w 2025 roku.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Jolie mówi zarówno po francusku, jak i po angielsku w filmie, w którym występują także Anyier Anei, Ella Rumpf, Louis Garrel i Garance Marillier.

Couture trafi do kin we Francji 18 lutego. Polska premiera filmu nie została jeszcze ustalona. Nie wiadomo czy obraz w ogóle trafi do naszych kin. Miejmy nadzieję, bowiem obraz wygląda na mocny, życiowy dramat.

