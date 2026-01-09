Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Nowy zwiastun "Baw się dobrze i przeżyj", czyli Sam Rockwell jako wysłannik z przyszłości w nowym filmie Gore Verbinskiego!

Do sieci trafił drugi zwiastun filmu "Baw się dobrze i przeżyj", nowego projektu science fiction w reżyserii Gore Verbinskiego. Produkcja stanowi jego pierwsze pełnometrażowe podejście reżyserskie od czasu "Lekarstwo na życie" z 2016 roku.

Główną rolę gra Sam Rockwell, wcielający się w mężczyznę twierdzącego, że pochodzi z przyszłości. Bohater bierze zakładników w kultowej restauracji w Los Angeles, próbując zwerbować grupę pozornie przypadkowych ludzi do misji mającej zapobiec globalnej katastrofie. Jak sam tłumaczy, przybywa z rzeczywistości kompletnie zrujnowanej i zamierza naprawić bieg wydarzeń, o ile ktoś zdecyduje się zaufać człowiekowi balansującemu na granicy szaleństwa.

W obsadzie znaleźli się także Haley Lu Richardson, Michael Peña, Zazie Beetz, Asim Chaudhry oraz Juno Temple.

Scenariusz napisał Matthew Robinson, natomiast Verbinski pełni również funkcję producenta.. Za dystrybucję w Polsce odpowiada Kino Świat. Premiera w naszym kraju 20 marca.

Źrodło: Briarcliff Entertainment