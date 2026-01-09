Nowa wersja "Scooby-Doo" coraz bliżej. Niebawem startują zdjęcia do aktorskiego serialu! 0

Netflix przygotowuje się do rozpoczęcia zdjęć do aktorskiego serialu "Scooby-Doo". Jak informuje "What’s On Netflix", produkcja ma wystartować w kwietniu w Atlancie i potrwać do końca drugiego kwartału 2026 roku. Platforma nie planuje premiery wcześniej niż w 2027 roku, co sugeruje długi i rozbudowany proces realizacyjny.

Projekt został oficjalnie zatwierdzony przez Netflixa w marcu 2025 roku i stanowi kolejną próbę przeniesienia kultowej animacji na grunt aktorski, po kinowych filmach z początku lat 2000. Tym razem streamer celuje jednak w zupełnie inny ton narracyjny. Serial ma balansować na granicy młodzieżowego horroru i tajemnicy, z wyraźnymi inspiracjami klimatem "Stranger Things".

Za stworzenie serialu odpowiadają Josh Appelbaum i Scott Rosenberg, którzy pełnią również funkcję showrunnerów. Producentem wykonawczym jest Greg Berlanti, a całość powstaje dla Warner Bros. Television. Twórcy planują obsadzić prawdziwych nastolatków w głównych rolach, co ma nadać historii większej autentyczności.

Fabuła określana jest jako nowoczesna reinterpretacja i rozgrywa się podczas ostatniego lata na obozie. Shaggy i Daphne, dawni przyjaciele, zostają wciągnięci w tajemniczą sprawę związaną z zagubionym szczeniakiem doga niemieckiego, który mógł być świadkiem nadprzyrodzonego morderstwa. Do zespołu dołączają racjonalna, naukowo myśląca Velma oraz Freddy, enigmatyczny chłopak, który skrywa więcej, niż początkowo się wydaje.

Serial ma położyć większy nacisk na psychologiczne napięcie, relacje między bohaterami i elementy grozy, zachowując jednocześnie rozpoznawalne DNA marki. W gronie producentów wykonawczych znaleźli się również Sarah Schechter, Leigh London Redman, André Nemec i Jeff Pinkner.

Źrodło: What's On Netflix