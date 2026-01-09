Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

HBO przedłuża "The Pitt" o trzeci sezon jeszcze przed premierą drugiego

HBO Max oficjalnie przedłużyło serial The Pitt o trzeci sezon, jeszcze przed dzisiejszą premierą sezonu drugiego. Informację ogłosił Casey Bloys, przewodniczący i dyrektor generalny HBO Max, podczas wydarzenia premierowego w Los Angeles.

Decyzja nie jest zaskoczeniem. Pierwszy sezon zadebiutował rok temu i okazał się jednym z największych sukcesów platformy, zdobywając pięć nagród Emmy, w tym za najlepszy serial dramatyczny, najlepszego aktora pierwszoplanowego (Noah Wyle) oraz najlepszą aktorkę drugoplanową (Katherine LaNasa). Produkcja szybko ugruntowała swoją pozycję jako jedna z najważniejszych współczesnych opowieści o amerykańskiej służbie zdrowia.

Drugi sezon będzie liczył 15 odcinków i skupi się na dalszych konsekwencjach pandemii COVID-19 dla personelu szpitala. Robby mierzy się z zespołem stresu pourazowego, podejmując pierwsze próby skorzystania z pomocy psychologicznej. Do pracy wraca także dr Frank Langdon, rozpoczynając pierwszy dzień po odwyku, a pielęgniarka Dana Evans ponownie staje na dyżurze. Twórcy zapowiadają wyraźne pogłębienie wątków emocjonalnych i etycznych.

Nowe odcinki drugiego sezonu będą emitowane co tydzień aż do 16 kwietnia.

Źrodło: The Hollywood Reporter