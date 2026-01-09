"Klangor" powrócił. Wystartował 2. sezon znakomitego polskiego serialu CANAL+ 0

W serwisie streamingowym CANAL+ udostępniono dziś dwa pierwsze odcinki wyczekiwanego drugiego sezonu serialu "Klangor". Produkcja powraca po sukcesie pierwszej odsłony, która spotkała się z uznaniem zarówno widzów, jak i krytyków, oraz została nominowana do Orłów i nagród Filmwebu w kategorii najlepszy serial fabularny. W recenzjach porównywano "Klangor" do skandynawskich kryminałów pod kątem wysokiego poziomu realizacyjnego, dopracowanego scenariusza i wyrazistych kreacji aktorskich.

Nowy sezon rozpoczyna się od poznania Heli (Małgorzata Gorol), pracującej w Berlinie masażystki, która otrzymuje wiadomość sugerującą, że jej córka chce po latach odnowić kontakt. Powrót do Świnoujścia kończy się jednak odrzuceniem. Równolegle w miejscowym więzieniu dochodzi do zdarzeń, które zaczynają chwiać sprawnie działającą machiną narkotykowego przemytu. Od tego momentu losy bohaterów zaczynają się splatać, a sytuacja stopniowo się komplikuje.

W drugim sezonie bohaterowie ponownie zostają wciągnięci w spiralę przemocy i zła, której początek tkwi w pozornie zwyczajnych zdarzeniach. Codzienne problemy, nierozwiązane konflikty i decyzje podejmowane pod wpływem emocji uruchamiają łańcuch wydarzeń, który stopniowo narasta i wymyka się spod kontroli.

Do znanych widzom ról powracają Magdalena Czerwińska jako Danka Schulze, Mariusz Ostrowski jako Artur Zawisza oraz Arkadiusz Jakubik jako Rafał Wejman. Główną bohaterkę nowego sezonu, Helę Zdun, gra Małgorzata Gorol – w jednej z najbardziej wymagających i niejednoznacznych ról w swojej karierze. W nowej odsłonie pojawiają się również kolejni bohaterowie. W postać Wiki wciela się Mary Pawłowska, Piotr Trojan gra jej partnera Kubę Bojkę, Jacek Beler występuje jako więzień Olek Trzciński, a Weronika Książkiewicz jako Jagoda – obecna żona Artura Zawiszy.

Za drugi sezon odpowiadają twórcy pierwszej odsłony: reżyser Łukasz Kośmicki oraz scenarzyści Kacper Wysocki i Kirk Kjeldsen. Autorem zdjęć jest duet operatorski Witold Płóciennik i Piotr Niemyjski. Producentkami są Beata Ryczkowska i Agnieszka Nejman z ramienia CANAL+ oraz Łukasz Dzięcioł i Piotr Dzięcioł z Opus TV.

Pierwsze odcinki 2. sezonu KLANGORU dostępne w serwisie streamingowym CANAL+ już dostępne. Kolejne odcinki będą udostępniane co tydzień.

Źrodło: Canal+ / informacja prasowa