Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"National Lampoon" wraca na duży ekran! Powstaje "Hollywood Hustle" 0

"National Lampoon" ponownie wejdzie do kin! Zapowiedziano film "National Lampoon’s Hollywood Hustle", który ma być satyrycznym spojrzeniem na współczesny przemysł rozrywkowy i jego wewnętrzne patologie.

W obsadzie znalazła się mieszanka głośnych nazwisk – Mickey Rourke, Alec Baldwin, Nick Cannon, Tara Reid, Danny Trejo, Til Schweiger, Carrot Top oraz Patrick Warburton.

Za kamerą stanie Mike Hatton, dla którego będzie to reżyserski debiut. Hatton współtworzył scenariusz wspólnie z Paulem Sloanem i jednocześnie wystąpi w jednej z głównych ról. Aktor wcieli się w niezależnego producenta filmowego, próbującego uratować rozpadającą się produkcję. Sloan zagra z kolei podupadłą gwiazdę kina, zmagającą się z własnym zawodowym kryzysem.

Fabuła skupi się na chaotycznej walce bohaterów o dokończenie filmu po tym, jak ktoś kradnie pieniądze przeznaczone na produkcję. Akcja rozgrywa się w Los Angeles, a całość ma w satyryczny sposób komentować dysfunkcje, absurdy i mechanizmy rządzące współczesnym Hollywood.

Część obsady – w tym Baldwin, Rourke, Reid i Trejo – zagra przerysowane wersje samych siebie.

"National Lampoon" jako marka zadebiutowała w kinie kultowym "Animal House" z 1978 roku, a największą popularność przyniosły jej serie "W krzywym zwierciadle" oraz "Wieczny student".

Źrodło: darkhorizons.com